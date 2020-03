Solberg: Ingen tvil om at det var for lite smittevernsutstyr i en del kommuner

NTB Innenriks

På spørsmål om det er noe myndighetene kunne gjort bedre i møte med krisen, svarer statsministeren at dette først vil bli klart når situasjonen er over, men at det er tydelig at mengden tilgjengelig smittevernutstyr kunne vært større i noen kommuner.

– Det er ingen tvil om at hvis vi gikk gjennom og så på lagrene for smittevernutstyr i en del kommuner, så var de for lave. Man bør sørge for å ha noen standarder for hvor mye man har og den type ting. Men jeg tror ikke vi skal gjøre alle krisevurderingene nå, sier statsministeren på pressekonferansen tirsdag om koronasituasjonen.

Solberg peker videre på at det som førte til det største skiftet i pandemien i Norge, var noe norske myndigheter ikke hadde så god kontroll over, nemlig skiturister som hadde vært i Nord-Italia og Østerrike.

– Det er ting som vi bør gå inn i etterpå, sier Solberg.

