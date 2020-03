NTB Innenriks

Sakene kan hope seg opp og gi for mye arbeid for politi og påtalemyndighet, går det fram av et rundskriv fra Riksadvokaten mandag. Bestemmelsen er et av flere unntak fra gjeldende regler og er ment som en midlertidig ordning under koronakrisen.

Ordningen gjelder for tilfeller der det ellers bare ville blitt gitt en ubetydelig straff, skriver TV 2.

I samme rundskriv ber Riksadvokaten også om at politiet vurderer om en straffesak har potensial for å oppklares, eller om den kan henlegges.

