Oslo tilbyr skole og barnehage også i påsken

Selv om skoler og barnehager normalt er stengt i påskedagene, fortsetter Oslo kommune med et tilbud for barn under 12 år hele påsken gjennom.

Rundt 1200 barnehagebarn og 600 skoleelever har brukt tilbudet så langt. Det gjelder for det meste barn av foreldre med såkalt samfunnskritiske funksjoner, som helsepersonell og politi. Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), er bekymret for at det ikke omfatter flere barn fra sårbare familier.

– Selv om vi har åpnet opp for at flere kan få være på skolen eller i barnehagen, er det likevel veldig mange barn vi ikke får til å møte, så dette er krevende.

Thorkildsen takker samtidig alle som prøver å hjelpe.

– Vi har mange lærere, sosiallærere, assistenter og barnehagepedagoger som følger opp barn de er bekymret for, samtidig som de også skal ivareta alle de andre – kanskje i kombinasjon med hjemmeskole for sine egne barn.

