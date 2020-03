NSM frykter konkurser kan true Norges sikkerhet

NTB Innenriks

Det skrev NSM i et brev til departementene og andre relevante oppdragsgivere i regjeringen 25. mars. Ifølge brevet kan konkurser blant leverandører i ytterste konsekvens ramme landets sikkerhet, skriver avisa.

Avdelingsdirektør Frode Skaarnes i Nasjonal sikkerhetsmyndighet opplyser at det foreløpig er snakk om to konkurser, men han kan ikke kommentere hvilke selskaper det er snakk om.

– Når en oppdragsgiver, enten det er offentlig eller privat, deler skjermingsverdige verdier med ulike leverandører, er det viktig at disse sikres ved en eventuell konkurs. Det er også viktig at man ser på alternativer når det gjelder leveranser som er helt avgjørende for virksomheten, ved å gå til andre leverandører eller prøve å identifisere nye, sier han til DN.

