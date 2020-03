NTB Innenriks

Unødvendige fritidsreiser bør unngås, men å reise hjem er ikke nødvendigvis unødvendig, sa justisministeren på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Hvis man er frisk og familien er frisk, kan man reise hjem, sa Mæland.

Hun understreket videre at det er viktig at man reiser på en måte at man kan holde avstand til andre, og at man følger andre smittevernråd.

(©NTB)