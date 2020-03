IS-siktet kvinne varetektsfengslet fram til etter påske

NTB Innenriks

Det går fram av en kjennelse fra Oslo tingrett. Kvinnen er siktet for å ha vært en del av IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Hun har hele tiden nektet straffskyld, men sagt at hun vil samarbeide med Politiets sikkerhetstjeneste.

Den siktede kvinnen samtykket til fortsatt fengsling.

– Retten har vektlagt at det i fengslingsperioden tilrettelegges for samvær mellom siktede og hennes barn, heter det i kjennelsen fra Oslo tingrett datert 16. mars.

Den 29 år gamle kvinnen ble pågrepet da hun landet på Gardermoen 17. januar og har siden sittet i varetekt. Kvinnen kom til Norge sammen med sin fem år gamle sønn og datteren på tre år.

Regjeringen besluttet å hente hjem familien fra Syria på grunn av femåringens antatt alvorlige sykdom. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

