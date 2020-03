Frp fornøyd med avgiftslettelser i ny krisepakke

NTB Innenriks

– Frp har fått tydelige gjennomslag og gjør den tredje krisepakken sterkere og mer konkret, sier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

Hun viser blant annet til utsatt innbetaling av særavgifter for bensinstasjoner og bryggerinæringen. Regjeringen får også marsjordre om å vurdere behovet for utsettelse av innbetaling av andre særavgifter, ifølge Listhaug.

– Samtidig ber vi regjeringen innen påske gjeninnføre det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig industri, noe industrien har etterspurt. Vi forbedrer også avskrivningsordningene for industrien og skipsfarten, sier Listhaug, som for øvrig nevner én milliard kroner til rassikring og vedlikehold av veier, og at forskuddsbetalingen på Autopass-ordningen i bommer og på ferger skal kuttes til en tredel.

På pressekonferansen trakk hun dessuten fram betydningen av å holde oljenæringen gående.

– Frp er glad for at regjeringen skal komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett med forslag til hvordan man skal stimulere investeringer i Norges viktigste næring. Vi legger til grunn at regjeringen da vil se på petroleumsskatteregimet og vurdere midlertidige endringer, sier Listhaug.

(©NTB)