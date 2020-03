NTB Innenriks

Ifølge NRK er faren til barna, som er mellom 9 og 19 år, varetektsfengslet. Han nekter for at barna er sendt ut av landet mot sin vilje, og hevder de går på vanlig skole, opplyser forsvarer Jostein Løken.

– Han forklarer at han mente det var best for barna å ha opphold i Afrika i en periode nå. Han forklarer at han har ikke tvunget noen, sier advokaten.

Moren forsvant ifølge NRK med de to yngste sønnene da Innlandet politidistrikt tok ut siktelse mot foreldreparet i midten av mars.

(©NTB)