Etterlengtet krisehjelp til studenter

Etter forhandlingene på Stortinget om regjeringens tredje krisepakke er det klart at det blir lagt ekstra penger på bordet for studentene.

– Jeg er glad for at vi kan vedta en studentmilliard, hvor vi omgjør en del av det lånet regjeringen har sagt at studentene skal få, til stipend, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

Avtalen mellom regjeringspartiene og opposisjonen innebærer at det brukes én milliard kroner på å gjøre om ekstralån til stipend, mot dokumentert inntektsbortfall. Å gjøre om alt ville imidlertid kostet omkring tre milliarder kroner.

– Det er en stor seier at vi gikk fra 0 til godt over 30 prosent stipendandel, selv om det ikke er en optimal løsning, sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.

Leder Marte Øien i Norsk Studentorganisasjon mener tiltaket er «et stort steg i riktig retning».

– Dette vedtaket viser at Stortinget og regjeringen anerkjenner at studenter er i en vanskelig situasjon og tar denne situasjonen på alvor, sier Øien.

