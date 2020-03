Caravanbransjen frykter konkurser

NTB Innenriks

For å få campingkjøretøy godkjent og registrert i Norge må hvert enkelt kjøretøy framvises på trafikkstasjonene til Statens vegvesen.

Siden disse nå er stengt, står det bobiler til en verdi av nærmere 1,2 milliarder kroner som ikke kan leveres til kundene. Bilene er gjerne bestilt på messer i fjor høst og i år før koronatiltakene ble satt i verk.

– Forhandlerne har kjøpt og betalt kjøretøyene, men når alt er stengt, settes de i en fortvilt situasjon, sier Bjarne Eikefjord i Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC).

Nå frykter han et konkursras i caravanbransjen ettersom forhandlerne ikke får inn midler.

I et brev til Samferdselsdepartementet uttrykker NBCC bekymring for at hele bransjen kan bli skadelidende og at tusenvis av arbeidstakere helt unødvendig kan miste jobben.

NBCC er Norges største organisasjon for brukere av campingkjøretøyer. Den har foreslått en rekke strakstiltak for å redde bransjen.

Statens vegvesen prioriterer nå kun kjøretøy av samfunnskritisk betydning.

(©NTB)