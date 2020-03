Ansatt ved Molde sykehus koronasmittet

NTB Innenriks

Kontakten har skjedd i dagene før vedkommende fikk symptomer og testet positivt.

– Vi har derfor gjennomført en kartlegging internt ved sykehuset for å få oversikt over hvem som kan ha blitt utsatt for smitte, sier Georg Johnsen, klinikksjef ved Molde sykehus.

Åtte pasienter og fem helsepersonell er så langt bedt om å gå i karantene som følge av den positive testen.

Tirsdag ble også en ny pasient lagt inn ved Molde sykehus med koronasmitte, noe som til sammen gir sykehuset tre koronapasienter.

