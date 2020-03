Oslo kommune utsetter fristen for betaling av alkoholavgift

NTB Innenriks

Skjenkeforbudet og stengte dører har ført til at mange serveringssteder er i en økonomisk knipe. Innbetalingsfristen av avgiften som gjelder for både salgs- og skjenkesteder, utsettes derfor til 1. september, opplyser næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) til avisen.

– De som allerede har innbetalt omsetningsavgiften for 2020, vil få tilbakebetalt 50 prosent, sier hun.

Næringsbyråden håper at tiltaket vil være med på å lette byrden for serveringsstedene noe. Kommunen vil se på flere tiltak, en byråden understreker at det er staten som sitter med muligheten til å ta de store grepene.

(©NTB)