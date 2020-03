Oslo Børs hevet seg 3 prosent

NTB Innenriks

Hovedindeksen endte på 686,93 poeng.

Oppgangen kommer på tross av et fall i prisen på nordsjøolje på nesten 13 prosent fra nattens nivå. Den koster mandag ettermiddag 22,43 dollar fatet.

Av sektorene ved Oslo Børs var det shipping som gikk best mandag, med en oppgang på 8,4 prosent. Her utmerker Frontline seg spesielt, med en oppgang på hele 20 prosent. Tankrederiet, der John Fredriksen er største eier, har fått økt sin aksjeverdi med over 50 prosent den siste uka, og på ett år er verdien doblet.

Energisektoren på Oslo Børs styrket seg 3,2 prosent mandag, mens sjømatsektoren hadde en økning på 0,6 prosent.

Av de mest omsatte selskapene var det kun Mowi (-0,8) som hadde nedgang. Selskaper som Equinor (+4,1), DNB (+3,0), Telenor (+3,8) og Orkla (+7,4) hadde alle oppgang.

Ute i Europa var stemningen noe blandet mandag. I Frankfurt hadde DAX 30-indeksen ved 16.30-tiden en nedgang på 0,3 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris hevet seg henholdsvis 0,3 og 0,8 prosent.

Da handelen i New York åpnet mandag morgen lokal tid, var det oppgang på 1 til 2 prosent for indeksene Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq.