Nye fengsler kan bli feltsykehus for koronapasienter

Agder Fengsels nye avdelinger i Mandal i Lindesnes og Froland skulle ha åpnet i mai og august, men åpningen er satt på vent på grunn av koronasituasjonen, ifølge NRK.

– Dette er på mange måter et sammentreff. Her står vi med to splitter nye bygg som ikke engang er tatt i bruk ennå. Jeg mener dette er en vurdering vi må gjøre nå, sier rådmann Kyrre Jordbakke i Lindesnes.

Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy i Agder mener forslaget er fornuftig. Han har spilt det videre til kriminalomsorgen.

– Man ser for seg at smittetallene vil gå opp. Det blir derfor viktig å kartlegge ledig sengekapasitet, også utenfor sykehusene.

Sørlandet sykehus trenger mer plass til koronapasienter. De planlegger for at opp mot 260 kan være innlagt samtidig.

Sykehusdirektør Nina Mevold sier imidlertid at fengslene trolig ikke er aktuelle for koronapasienter.

– Dette handler om kapasiteten på intensivpasienter. Å plassere respiratorer skjer der det er infrastruktur for dette, som gass, strøm og IKT. Det klarer vi ikke å etablere et helt annet sted på kort tid.

