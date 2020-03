Norske Skog varsler permitteringer

NTB Innenriks

Ved administrasjonen i Norske Skogs hovedkvarterer i Oslo er det allerede innført permitteringer som følge av koronakrisen, ifølge en børsmelding fra selskapet mandag.

I Halden stanses produksjonen på én papirmaskin. Årsaken er en negativ utvikling i markedet som følge av koronaviruset. Dermed vil det bli permitteringer også her.

I Skogn er imidlertid de planlagte permitteringene utsatt.

Frosta innførte karantene for hele kommunen for to uker siden, noe som medførte at mellom 30 til 40 ansatte ved Norske Skog i Skogn i nabokommunen Levanger ikke kom seg på jobb, ifølge Trønder-Avisa.

Nå som karantenen er avsluttet, er de ansatte tilbake på jobb. Dermed er det ikke nødvendig med permitteringer, opplyser direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Carsten Dybevig i Norske Skog.

