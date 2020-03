NTB Innenriks

Nav har laget et eget søknadsskjema.

– Dette er en forenklet søknad for å sikre at du kan få utbetalt et forskudd så fort som mulig. Beløpet er ikke et svar på om du har rett til dagpenger, ei heller en beregning av hvor mye du kan få, opplyser Nav.

Pengene kan betales ut før påske.

