NTB Innenriks

– Jeg går ut ifra at flere enn meg har hatt en annerledes helg, men jeg håper at den har vært så bra som den kunne bli i den situasjonen vi er i, sa Mæland under den daglige pressekonferansen mandag.

– Jeg ser av ulike medieoppslag at veldig mange har funnet alternative turløyper, og det er veldig bra, fortsatte hun.

Tiltakene mot koronaviruset omfatter blant annet at ikke mer enn fem personer skal være samlet utendørs.

(©NTB)