Beredskapssjef i Agder frykter koronasvikt i internasjonale forsyningslinjer

Det er Aftenposten som omtaler brevet, som er datert 15. mars og har tittelen «alvorlig bekymringsmelding».

Ifølge dokumentet mener beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Agder at det er «umiddelbar fare for forsyningssvikt», ifølge avisa.

«En forsyningskrise kan oppstå som følge av etterspørselssjokk, tilbudssvikt eller logistikkbrist. Vi har nå en global kombinasjon av alle tre faktorene», heter det i brevet.

Fylkesmannen viser videre til en beredskapsanalyse utarbeidet av DSB i 2019, hvor det blant annet står at Norge i større grad er avhengig av at nødvendige varer er tilgjengelige i det internasjonale markedet, og at internasjonale systemer fungerer.

I et svarbrev til fylkesberedskapssjefen skriver Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), som har ansvaret for matvareforsyningen, at de følger situasjonen nøye, men at det er ingenting nå som tilsier at folk trenger å endre handlevanene sine eller hamstre.

– Det er nok mat og andre dagligvarer til alle, og det vil løpende komme etterforsyninger, skriver departementet.

