Mæland oppfordrer til norgesferie i sommer

NTB Innenriks

– Hvis jeg skal være bunn ærlig, så tror jeg ikke det blir noe stor turisme denne sommeren, sa Mæland på en digital spørretime søndag ettermiddag.

Hun understreket at det er umulig å vite om situasjonen er uendret om et par måneder, men at det ikke virker veldig sannsynlig.

– Derfor har vi jo også disse redningspakkene for små, mellomstore og store bedrifter som skal hjelpe flest mulig gjennom denne vanskelige situasjonen, sa hun.

Hun påpekte samtidig at nordmenn bør planlegge norgesferie i sommer.

– Kanskje vi kan bruke tiden og pengene våre til å oppleve litt i vårt eget land og samtidig hjelpe turistnæringen slik at flest mulig overlever, sa Mæland, som røpte at hun legger sin sommerferie til Sørlandet.

(©NTB)