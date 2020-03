Røde Kors vil ha krisepakke for vanskeligstilte barn

NTB Innenriks

– Helt overordnet trenger vi tiltak som gjør at barna som sliter hjemme, får et friminutt i løpet av dagen, gjennom for eksempel muligheten til å gå på skole eller i barnehage, sier generalsekretær Bernt Apeland i Røde Kors.

Apeland ser også for seg at utdeling av nettbrett til barn kan være en mulighet, slik at de får mulighet til å komme i kontakt med trygge voksne og venner.

Organisasjonen har fått rapporter om at noen kommuner tar ressurser fra skolehelsetjenesten for å ruste opp til koronaepidemien.

– Vi tror det er veldig viktig å bygge opp skolehelsetjenesten nå. Det er også viktig med informasjon om hvor barn kan komme i kontakt med trygge voksne, sier generalsekretæren.

Apeland sier de vet det jobbes med tiltak i regjeringen, uten at de vet om noe konkret. Røde Kors har selv blant annet utvidet åpningstider og bemanning ved hjelpetilbudet Kors på halsen.

