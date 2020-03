Politet: Mer råkjøring under virusutbruddet

NTB Innenriks

– Etter at folk begynte å holde seg hjemme, er det færre på veiene, og dermed færre hindringer i trafikken. De som er villige til å tøye grensene, ser ut til å utnytte den muligheten, sier UPs distriktsleder for Vestland og Rogaland, Terje Oksnes i Utrykningspolitiet (UP) til Bergens Tidende.

Han forteller at patruljene melder om flere grove fartsovertredelser etter koronautbruddet. Blant annet ble en mann i 20-årene torsdag tatt i 152 km/t på E39 over Stord.

Oksnes mener de som råkjører nå, når landet lammes av en alvorlig epidemi, bør ha enda dårligere samvittighet enn ellers.

– Mer råkjøring kan føre til at helsevesenet blir unødig belastet med trafikkskader. Det ønsker ingen nå, sier han.

