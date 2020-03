NHO-sjefen: – En tsunami over norske bedrifter

NTB Innenriks

– En tsunami har rullet innover norske bedrifter. Noen har mistet alle inntektene sine over natten og det blir verre, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Han understreker at det ikke går an å løse krisen med lån, men at det må i kontanter på bordet.

– Pengene fra staten er helt nødvendige. Skaper vi trygghet for at bedriftene kan klare seg gjennom dette, vil også bank, leverandører og utleiere lettere kunne stille opp, sier Almlid.

Han oppfordrer bedriftene om å hjelpe og ta vare på hverandre i den krevende situasjonen.

– De som har mulighet, må bestille varer og tjenester av hverandre, sier Almlid.

Han understreker at det jobbes intenst for å avgjøre store og små spørsmål, slik at ordninger er oppe og står så raskt som overhodet mulig.

40 prosent av NHO-bedriftene frykter konkurs som følge av koronakrisen.

– Vi har tatt til orde for en enkel løsning, fordi pengene må komme raskt. En gjennomførbar løsning i dag, heller enn en perfekt løsning om en måned. Da vil det rett og slett være for sent for mange, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

(©NTB)