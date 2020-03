NTB Innenriks

LO sier at de hele tiden under denne krisen har vært opptatt av å sikre arbeid og tryggheten til vanlige folk.

– Jeg er glad for at regjeringen legger fram rammer rundt en ordning som svarer på dette, og som kan være et godt utgangspunkt for videre behandling i Stortinget, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

– Det har vært viktig for LO å få en modell som gir bistand til bedriftene for å betale faste utgifter, slik at de ikke må legge ned og at de som jobber der fortsatt har en arbeidsplass når denne krisen er over, legger han til.

