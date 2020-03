Follobanen og andre jernbaneprosjekter preget av utsettelse og kostnadssprekker

NTB Innenriks

– Vi gjennomfører en jernbanereform som gir et bedre togtilbud for pengene. Samtidig opplever vi kostnadssprekker i flere utbyggingsprosjekter. Den pågående koronaepidemien skaper også usikkerhet om fremdrift i jernbaneinvesteringene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

– Dette gjør det krevende å holde utbyggingsfremdriften som det har vært lagt opp til, fastslår Hareide.

Åtte milliarder dyrere

Bane Nor varsler at Follobanen, som skal gå mellom Oslo og Ski, blir ytterligere fem milliarder kroner dyrere enn antatt. For ett år siden ble prosjektets ferdigstillelse utsatt fra 2021 til 2022, og nå har Bane Nor varslet at trafikkåpningen kan bli ytterligere utsatt.

Follobanen er en del av Intercity-utbyggingen og vil gi elleve minutters reisetid mellom Oslo og Ski – en halvering av dagens reisetid.

I tillegg varsles utbyggingen av Østfoldbanen, Sandbukta-Moss-Såstad, å koste tre milliarder mer enn planlagt. Hovedårsaken er et anstrengt leverandørmarked.

– Regjeringen vil komme tilbake til hvordan vi skal løse utfordringen med økte kostnader i jernbanesektoren, lover Hareide.

– En hån

SVs transportpolitiske talsperson, Arne Nævra, mener utsettelsene er uholdbare og nok et bevis på at jernbanen er grovt nedprioritert.

– Dette er en hån mot dem som bor i de berørte områdene og har ventet lenge på disse toglinjene, sier han, og legger til at SV krever friske penger for å ta igjen etterslepet.

Også MDG reagerer kraftig på utsettelsene og mener at de er direkte uansvarlige.

– Regjeringen sier selv at neste «fase» i krisehåndteringen er tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien. Å utsette jernbaneprosjekter er stikk i strid med dette, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG.

