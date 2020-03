Erna Solberg og Fantorangen har laget musikkvideo for å hjelpe i koronatiden

NTB Innenriks

I musikkvideoen til sangen «Sammen alene» synger mange barn og voksne sammen, men fra hvert sitt sted. De synger blant annet om hjemmeskole, om å ikke kunne gi venner en klem, og ikke få besøke besteforeldre, men at man gjør det sammen, og at det kommer til å gå over.

– Ideen var å lage en sang som alle barna kan synge der hjemme, og at de da ville kunne kjenne seg litt mindre alene. Vi håper at det blir mye allsang etter hvert, sier programredaktør for NRK Super, Hildri Gulliksen.

NRK Super håper at musikkvideoen kan gi barn trøst i en utfordrende tid.

– Vi ønsker å gi barn en følelse av fellesskap og håp. Det er mange barn som ikke har det så bra for tiden, og som trenger å kjenne at de ikke er alene. Selv om situasjonen er annerledes og vanskelig, så skal dette gå over, sier Gulliksen.

