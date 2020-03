Bankene får ansvar for å fordele krisepenger

NTB Innenriks

– Målet er at pengene skal være på konto innen to til tre uker, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge på en pressekonferanse fredag.

Regjeringen foreslo fredag at staten dekker en del av de faste utgiftene for koronarammede bedriftene. NHO, Virke og Finans Norge har sammen med regjeringen den siste uken arbeidet med utformingen av en kompensasjonsordning, opplyser Finans Norge.

Det er myndighetene som skal vurdere hvilke bedrifter som kvalifiserer til støtte, mens bankene skal gjennomføre den praktiske utbetalingen.

Ordningen går ut på at bedrifter kan søke om kompensasjon gjennom en digital søknad, og løsningen skal være selvbetjent, ifølge Kreutzer.

Målet er at ordningen skal være så enkel som mulig å både benytte seg av og administrere, sa finansminister Jan Tore Sanner under pressekonferansen.

Kreutzer understreker at det hviler et betydelig ansvar for den enkelte som søker, om å basere seg på riktig informasjon.

– Det legges inn elementer som sikrer grunnlag for kontroll, sier han.

Han er trygg på at de vil få på plass ordningen raskt.

– Vi har ikke gjort dette før, men vi kan bygge på etablerte, velfungerende løsninger, sier han.