54-åring anker bildrapsdom i Nordfjord

Det opplyser mannens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, til NRK.

Nordhus sier at hans klient håper å kunne presentere nye bevis som de mener vil sette saken i et nytt lys.

Mannen ble funnet skyldig av Sogn og Fjordane tingrett i å ha kjørt ned de to kvinnene på en gangvei i Kjølsdalen i Nordfjord i november 2018.

54-åringen har hevdet at han fikk et sykdomsanfall før ulykken, men tingretten mente det var bevist at mannen sovnet bak rattet eller på en annen måte var uoppmerksom.

Han ble i tingretten også dømt til å betale 125.000 kroner til hver av de sju etterlatte, til sammen 875.000 kroner. Mannen er i tillegg fratatt førerkortet på livstid.

