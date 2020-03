Tre beboere smittet på sykehjem i Bergen

NTB Innenriks

Det var på Gullstøltunet at det første tilfellet av smitte blant sykehjemsboere i Bergen ble funnet torsdag forrige uke, skriver Bergens Tidende.

Nå er altså ytterligere to beboere smittet. Ingen av de tre beboerne er innlagt på sykehus.

– Vi kan ikke kommentere tilstanden deres ytterligere. Men vi vurderer det slik at de har det best når de er i sine vante omgivelser og ikke blir flyttet, sier etatsdirektør for sykehjem i Bergen kommune, Anita Wøbbekind Johansen.

Ytterligere to beboere er satt i isolasjon i påvente av prøvesvar, og de resterende beboerne på avdelingen er bedt om å holde seg på rommene sine. Det er uklart hvordan den første beboeren ble smittet.

(©NTB)