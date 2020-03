SV og Rødt skuffet over Sanners utbytteavgjørelse

NTB Innenriks

– Det er oppsiktsvekkende og skuffende at Jan Tore Sanner i løpet av bare noen timer forkaster Finanstilsynets fornuftige råd. Det er tydeligvis ideologisk umulig for Høyre å stoppe utbetaling av utbytter til eiere, selv i en krisetid, skriver SV-leder Audun Lysbakken i en kommentar til NTB.

– Samtidig holder bankene igjen på rentekutt, fordi de sier det blir for dyrt. Dette er grovt urettferdig, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Utelukker forskriftsendring

Onsdag kveld opplyste Sanner at han ikke anser et utbytteforbud gjennom forskrift som rett virkemiddel nå.

– En forskriftsendring som forbyr utbytte, er en svært streng inngripen overfor både banker og forsikringsselskaper og vil ramme alle likt. Det vil også gå ut over små sparebanker, og det vil medføre at gaver til lag og foreninger ikke kunne gis nå, sier Sanner i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Avslaget kommer etter at Finanstilsynet tidligere onsdag i et brev til Finansdepartementet foreslo en forskrift der man forbyr banker og forsikringsselskaper å betale ut utbytte for 2019 inntil videre på grunn av koronasituasjonen og den finansielle uroen.

Usikkerhet i norsk økonomi

Finanstilsynet viser til finansuroen, de forverrede økonomiske utsiktene og at norsk økonomi i tillegg påvirkes av det kraftige fallet i oljeprisen.

– Sjokket som nå har rammet økonomien og markedene, er av en annen karakter enn sjokk som tidligere har utløst finanskriser, heter det i en pressemelding.

Tilsynet kaller situasjonen ekstraordinær og mener bankene ikke må gjøre noe som svekker soliditeten, som å betale ut utbytte eller foreta andre utdelinger av overskudd.

Lysbakken i SV støtter forslaget fordi bankene kan bli påført betydelige tap seinere.

– Det er dessuten viktig for tilliten i befolkningen at det stilles krav til de på toppen av samfunnet, også de med mest penger og makt må bidra når det er dugnad, mener Lysbakken.

Ber bankene holde tilbake overskudd

Selv om han sier nei nå, avviser ikke Sanner at det kan være aktuelt med en forskrift på et senere tidspunkt.

Han sier også at han forventer at finansforetak venter med utdeling av utbytte til den store usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert.

– Jeg legger til grunn at finansforetakene har tatt inn over seg alvoret i den økonomiske situasjonen og forventer at foretakene utsetter beslutninger om utbytter til aksjonærer, sier Sanner.

Rødt-leder Moxnes har ikke tro på at finansnæringen frivillig tar grep.

– Så langt har bankene i denne krisen vist at de ikke bidrar i den felles dugnaden uten at de tvinges til det. Regjeringa fører en krisepolitikk for finansnæringen og aksjonærene, ikke for folk flest, sier Moxnes.

