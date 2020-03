Søreide: Norge kan ikke hjelpe dem som likevel reiser utenlands nå

NTB Innenriks

– Det er det samme prinsippet som gjelder i alle situasjoner der vi har reiseråd av denne typen, uttalte utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) på torsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Advarselen gikk særlig til nordmenn som fortsatt vurderer å reise utenlands på påskeferie.

Utenriksdepartementets reiseråd fram til 14. april er at alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, frarådes. Reiserådet kan forlenges, understreket utenriksministeren.

– Vi vil gjøre en ny vurdering av reiserådet i neste uke, senest fredag 3. april. Men som situasjonen er nå, blir det verre, ikke bedre.

Forlenger flyavtale

Søreide påpeker at mange land stadig strammer inn sine reiserestriksjoner, og det blir stadig vanskeligere å hjelpe nordmenn hjem. Men de som er utenlands nå, skal få hjelp.

Samarbeidet mellom staten og flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe for å fly folk tilbake til Norge, forlenges nå fra 31. mars til 1. mai.

– Det vil likevel være avhengig av at luftrom er åpne og flyplasser er åpne, sier Søreide.

Samarbeider med resten av de nordiske landene

Hun oppfordret alle som har mulighet til å benytte kommersielle rutefly om å gjøre det.

De nordiske landene har også opprettet et samarbeid slik at nordiske borgere har mulighet til å benytte hverandres ambassader for å få assistanse, i land der ens eget land ikke har slik tilstedeværelse.

Likevel kan det ta tid for mange:

– Flere nordmenn på reise må derfor forberede seg på å måtte bli værende i landet de befinner seg i fram til det igjen blir mulig å reise, sier utenriksministeren.

