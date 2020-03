Politiet trues med koronasmitte

NTB Innenriks

Vest politidistrikt opplever at enkelte personer sier de er koronasmittet og fremstiller dette som en trussel mot politiet, når politiet ønsker kontakt med dem.

Det sier stabssjef Kjetil Øyri til Bergens Tidende. Han legger til at dette oftest har med psykiatri og rus å gjøre.

– Det har medført at vi har måttet ta på oss verneutstyr, men det har ikke hindret oss i å gjøre jobben vår. Men vi ser alvorlig på at folk bruker det som et virkemiddel, sier Øyri.

Han forteller at de nå kjører rundt med smittevernutstyr i bilene for å unngå at politiarbeidet blir hindret av trusler.

Også politiet i Trondheim og Troms har opplevd episoder der folk har truet politiet med koronavirus. Ifølge Adresseavisen har Trøndelag politidistrikt hatt en håndfull oppdrag der folk har forsøkt å unndra seg politiet ved å påberope seg koronasmitte, mens NRK melder at også Troms politidistrikt har opplevd å bli truet med smitte under pågripelse.

(©NTB)