– Trusselbildet er hittil uendret, men det bildet er alltid dynamisk, sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST til Bergens Tidende.

PST la fram sin årlige trusselvurdering for 2020 i starten av februar. De mente da at trusselen var like stor for at høyreekstreme eller ekstreme islamister vil prøve å utføre et terrorangrep i Norge.

Året før var ekstrem islamisme regnet som den største trusselen.

