Krisepakke får strykkarakter av studentene

Et ekstra lån fra Lånekassen på 26.000 kroner. Det er regjeringens tilbud til studenter som nå brått har mistet biinntekter på grunn av de drastiske tiltakene for å stoppe koronaviruset.

Uakseptabelt, mener leder Marte Øien i Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Studenter med deltidsjobb må få økonomisk støtte, ikke større gjeldsbyrde, sier Øien.

Hun mener det slett ikke er hjelp å tilby gjeld som må betales tilbake.

– Nå setter vi vår lit til at Stortinget retter opp i denne urettferdigheten, sier hun.

Ap skuffet

På Stortinget får NSO full støtte fra Arbeiderpartiet og SV.

– Jeg er veldig skuffet over at regjeringen går inn for en ordning som kun gir studentene mer lån og gjeld, sier Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg.

Han mener studentene burde ha fått tilbud om mer stipend i stedet.

– Det er tross alt snakk om studenter som får bortfall av inntekt på grunn av krisen, da er ikke et lån godt nok, sier Solberg.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski mener forslaget vitner om manglende forståelse for den situasjonen mange studenter nå står i.

– Mer lån er en tung bør å legge på unge menneskers skuldre. Løsningen er stipend, ikke lån, sier hun.

Avviser kritikken

Henrik Asheim (H), minister for forskning og høyere utdanning, er for sin del litt overrasket over kritikken.

– Der vi er nå, går det store skillet i Norge mellom de som er i jobb og utdanning, og de som ikke er det. Vi har en arbeidsledighet på 10,4 prosent. Vi har 250.000 permitterte, sier Asheim til NTB.

– Det vi gjør nå, er å løse et akutt problem for noen studenter som ikke har visst om de har penger til å betale husleia i april. Det vet de nå at de har.

Asheim er nå forberedt på diskusjoner i Stortinget, men sier han har inntrykk av at flertallet støtter opp om den linjen regjeringen har valgt.

Samtidig er lånevilkårene i Lånekassen svært gode, påpeker han.

– Hvis du tar hele lånet på 26.000 kroner, så utgjør det 145 kroner i måneden med det rentenivået som er nå.

Får alt i én pott

Forslaget til hjelpepakke innebærer også at studentene får utbetalt lån og stipend for mai og juni sammen med utbetalingen for april.

For en student som mottar fullt lån og stipend, utgjør dette 27.550 kroner.

Kunnskapsdepartementet har også bestemt seg for å utsette fristen for å søke ordinært lån og stipend hos Lånekassen. Ny frist blir 15. april. De som ennå ikke har søkt for dette semesteret, kan dermed fortsatt gjøre det, og studenter som har søkt om mindre enn maksbeløpet, kan søke om mer.

