Koronakrisen fører til økt etterspørsel etter gjær

NTB Innenriks

– De siste tre ukene har vi levert nok gjær til at det kan bakes omtrent 1,2 millioner deiger hver uke. Med 2,5 millioner privathusholdninger i landet, viser det en betydelig bakeaktivitet, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Aandstad Ekheim til TV 2.

Hun mener tallene tyder på at det blir bakt en hel del mer i norske hjem som følge av virussituasjonen.

Etterspørselen etter gjær har økt kraftig, og kunder har opplevd tomme hyller. Nå har Orkla trappet opp produksjonen.

– Målet vårt er å sørge for at butikkhyllene fylles jevnest mulig over hele landet, men det vil ta tid å etterfylle alle sammen, sier hun til kanalen.

(©NTB)