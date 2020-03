Håndspritleveranse til Norge stanset i Polen

NTB Innenriks

– Vi skulle kjørt to fulle trailere i uka, med rundt 20.000 literflasker i hver bil, sier Arne Haukeland til NRK.

Han eier halvparten av selskapet Norenco Polska, som har fabrikk i Lublin sørøst i Polen. Selskapet har solgt desinfeksjonsmidler til Norge, Polen og Sverige i en årrekke.

Utenriksdepartementet er i dialog med polske myndigheter for å avklare situasjonen, opplyser pressetalsperson Siri R. Svendsen til NRK.

Polen vedtok i begynnelsen av mars en ny lov i forbindelse med koronautbruddet. Der åpnes det for «særlige tiltak» for å forebygge og bekjempe smitte.

Norenco fikk dermed i forrige uke et brev fra fylkesmannen i Lublin om at desinfeksjonsmidlene skulle selges til den polske staten til en fastsatt pris.

Den polske ambassaden i Oslo svarer i en epost at EU-retten generelt åpner for eksportrestriksjoner i saker som er knyttet til folkehelse og viser til den pågående koronapandemien.

Haukeland sier han har forståelse for at Polen trenger desinfeksjonsmidler for sine innbyggere, men at det nå er Norges tur.

– Vi har levert 120.000 liter til det polske markedet, for apotek og sykehus, og syns det er rettferdig at det er Norges tur til å få varer, sier Haukeland i Norge.

Den polske avdelingen, Norenco Polska, skriver i et innlegg på Facebook at selskapet spurte regjeringen om å få sende varene til Norge, men fikk nei.

– Norenco i Norge forstår ikke situasjon i Polen og gir uriktig informasjon. Ingen varer ble holdt igjen eller konfiskert av den polske regjeringen, heter det i uttalelsen.

