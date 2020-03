Byrådspartiene i Oslo inviterer opposisjonen til koronasamarbeid

NTB Innenriks

– Oslo står nå i en svært krevende økonomisk situasjon. Både kommuneøkonomien og bedriftene i byen er rammet av tiltakene for å begrense smitten. Og i krisetider er det viktig å stå mest mulig samlet. Derfor er vi klare til å jobbe konstruktivt med hele opposisjonen for å lose oss gjennom dette på best mulig måte, sier MDGs gruppeleder Sirin Hellvin Stav i en pressemelding sendt på vegne av bystyregruppene til Arbeiderpartiet, SV og MDG.

Partiene viser til at svært mange bedrifter mister inntekter som følge av de iverksatte tiltakene mot spredning av koronaviruset. De peker også på at kommunen mister store inntekter, samtidig som utgiftene løper omtrent som normalt – bortsett fra områdene som på grunn av smittearbeidet opplever en sterk kostnadsøkning.

Byrådspartiene viser til at Høyre allerede har bedt byrådet om å ta med opposisjonen i arbeidet med å få Oslo raskest mulig tilbake til normalen.

