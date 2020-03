Kronprinsparet deler koronalivet på Instagram

NTB Innenriks

På Instagram-kontoen til kronprinsessen deler hun fra hverdagen under koronakrisen.

Tiden deres går med til hjemmekontor, telefonmøter, lekser og turgåing, som hos svært mange andre nordmenn i disse dager. For å holde moralen oppe forteller kronprinsessen at de også liker å bade i mars måned.

Hun oppfordrer til solidaritet, fellesskap og samhold med slagordet «Sammen holder vi moralen oppe».

– Haakon, barna og jeg sender mange gode tanker til alle som på hver sine vis holder hjulene i gang om dagen. En ekstra hilsen til dere som føler dere mer ensomme nå. Og til alle som har blitt syke: Måtte dagene bli lettere snart, skriver kronprinsessen.

Alvorlig lungesykdom

Kronprinsesse Mette-Marit avslørte i oktober 2018 at hun lever med den alvorlige lungesykdommen kronisk lungefibrose. Det gjør at hun er i risikosonen for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp dersom hun blir smittet av koronaviruset.

På spørsmål om hvilke tiltak som blir gjort og hvordan det påvirker livet til kronprinsparet og familien, svarer assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen, i en epost:

– Smittevernet rundt Kongehusets medlemmer blir ivaretatt i samråd med lege. Vi følger myndighetenes retningslinjer og anbefalinger for både Kongehuset og for hoffets ansatte.

Takker

Torsdag har kronprins Haakon tre møter han skal delta på fra hjemmekontoret på Skaugum. Han skal orienteres om koronasituasjonen fra både Heimevernet og Barnevernet. I tillegg er det styremøte i Kronprinsparets fond, som jobber mot utenforskap blant ungdom.

Tirsdag takket kronprins Haakon sykehusansatte for innsatsen de gjør på vegne av oss alle for å hjelpe de som er syke.

– Arbeidet dere på sykehusene gjør, og den innsatsen som hele helsesektoren gjør, er utrolig viktig for oss alle sammen. Det er en fellesinnsats i helsesektoren nå som det står respekt av, sa kronprinsen på videomøtet med ansatte ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen.

(©NTB)