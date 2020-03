Aktor ber om 21 års fengsel for Eirik Jensen

NTB Innenriks

Det er samme straffen som Jensen tidligere er blitt dømt til i tingretten, og som aktoratet har holdt fast ved både i tingretten og under forrige ankebehandling i lagmannsretten.

Aktor Guro Glærum Kleppe la i sin prosedyre onsdag vekt på at Jensen brukte sin stilling som høyt betrodd politileder til å hjelpe Gjermund Cappelen, som var storimportør av hasj.

– Det er vanskelig å tenke seg noe mer ødeleggende enn at en person i posisjon som Erik Jensen har tatt imot penger fra en person som Gjermund Cappelen. Han har hele tiden vært ansatt for å bekjempe den typen kriminalitet som Cappelen driver, sa Kleppe.

Millionbeløp

Hun mener at Jensen skal dømmes for medvirkning til import av 13,9 tonn hasj og grov korrupsjon.

Påtalemyndigheten ber også om inndragelse av 2,45 millioner kroner som de mener Jensen har fått av Cappelen, men understreker at de mener summen egentlig er på 6,7 millioner kroner.

– For Jensens del er det et grovt svik for tilliten han har hatt i sin stilling, sier Kleppe.

– Ingen formildende omstendigheter

I retten har hun tegnet et bilde av en Eirik Jensen som bortforklarer og er strippet for troverdighet i mye av det han sier.

– Det er ikke noen formildende omstendigheter. Jensen har ikke bidratt til å oppklare saken. Det stiller seg heller motsatt, sa aktor.

Saken behandles nå for andre gang i lagmannsretten etter at den forrige avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett fra 2018 ble satt til side av fagdommerne. Rettsforhandlingene er inne i sin siste uke.

Det er innført strenge smittevernstiltak i retten, og som følge av dette er publikum blitt stengt ute fra å følge rettssaken. Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, har protestert mot dette, men protestene er ikke tatt til følge av dommerne. Saken har derfor fortsatt.