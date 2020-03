NTB Innenriks

Byggingen av 47 vindturbiner i Kinn og Bremanger i Vestland er blant prosjektene som har stoppet opp, skriver Bergens Tidende. Anlegget og brakkeriggen er stengt, og turbiner som allerede har ankommet Florø, blir stående på lager.

Bransjeorganisasjonen Norwea har sendt et brev til regjeringen og bedt om at personer som utfører nødvendig arbeid på vindkraftprosjekter, kommer på myndighetenes liste over samfunnskritisk virksomhet, på linje med kraftforsyning og forsyningssikkerhet.

