Statens Pensjonskasse venter med rentekutt

Der enkelte banker innfører rentekutt på 1 prosentpoeng allerede fra 15. april, må SPK-kunder nøye seg med en nominell rente på 2,57 prosent, skriver Dagbladet Børsen.

«Det er Skatteetaten som er ansvarlig for utregning av normrenten som vi skal følge, og denne ble ferdigberegnet i starten av mars. Neste endring skjer først 1.7.2020,» skriver SPK på sine nettsider.

SPK skriver selv at de har 45.000 medlemmer som har lån hos dem.

Parat reagerer på ventingen.

– Stortinget og Norges Bank gjør tiltak for å hjelpe arbeidstakere i en vanskelig situasjon. Hvorfor ikke Statens pensjonskasse følger opp dette mye raskere er vanskelig å forstå og bryter med intensjonene til regjeringen, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen i en pressemelding.

På sine hjemmesider skriver Statens Pensjonskasse at de er klar over problemstillingen og mener det er behov for en ekstraordinær vurdering av normrenten.

– Den 24. mars har vi sendt en henvendelse for å presisere dette overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som er ansvarlige for instruksen for boliglånsordningen i SPK, skriver SPK.

