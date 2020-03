Solberg håper en positiv trend vil skape støtte for koronatiltakene

NTB Innenriks

Under tirsdagens pressekonferanse kunngjorde regjeringen at koronatiltak som stenging av skoler, krav om karantene, og sosial avstand skal forlenges fram til 13. april. I tillegg blir kravene om sosial avstand strammet inn, slik at det ikke lenger er lov å samles mer enn fem personer utendørs.

Samtidig har antallet koronasmittede nå stabilisert seg, på omkring 200 nye bekreftede tilfeller per dag. Statsminister Erna Solberg håper det fører til støtte for regjeringens tiltak.

– Jeg hadde jo håpet at det ville gi dem glede og støtte over at tiltakene virker, og at vi derfor må fortsette. Det skal ikke mye til før sykdommen bruser opp igjen.

Hun minner om at en ny topp vil føre til at de samme problemene oppstår på nytt.

– Det er en utfordring vi må huske: oppmykning må ikke skje sånn at vi får en ny topp med en gang og alt arbeidet vårt er bortkastet.

(©NTB)