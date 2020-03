SMB Norge: – Norge kan miste en generasjon av gründere

NTB Innenriks

Siden teknologifallet rundt år 2000, har innovasjonsmiljøer sakte, men sikkert bygget seg opp. Dette har skjedd parallelt med en stadig større tilgang til risikokapital. Ifølge SMB (små og mellomstore bedrifter) har denne tilgangen nå tørket ut.

– Hvis vi ikke handler med en gang står vi i fare for å miste en hel generasjon av gründere, sier administrerende direktør i SMB Norge, Olaf Thommessen.

I en pressemelding sier SMB at de er bekymret for bedrifter som har kommet et stykke på vei, men som er avhengige av mer kapital for å komme i mål.

– Mange gründere i denne fasen har investert alt de eier og har for å hjelpe bedriften over den siste kneika. Nå risikerer de å miste alt, sier Thommessen.

SMB Norge har sendt et forslag til en omfattende tiltakspakke til både regjeringen og Stortinget. Thommessen sier de har store forventninger til at regjeringen kommer disse bedriftene i møte.

– Vi vet at ikke alle kommer til å overleve denne krisen, men nå handler det om å redde så mange som mulig.

