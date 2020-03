Kronprins Haakon takker sykehusansatte

NTB Innenriks

300 ledere på ulike nivåer deltok på møtet for å gå gjennom status for koronasmitte og ivaretakelse av pasienter og ansatte under koronakrisen. De fleste deltok via video, og kronprins Haakon deltok fra Skaugum

– Arbeidet dere på sykehusene gjør, og den innsatsen som hele helsesektoren gjør, er utrolig viktig for oss alle sammen. Det er en fellesinnsats i helsesektoren nå som det står respekt av. På vegne av alle oss andre i samfunnet, så vil jeg si at vi setter veldig pris på den innsatsen dere gjør, og at vi står bak hele helsevesenet, sa kronprinsen.

(©NTB)