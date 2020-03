Jussekspert: «Søringkarantene» er trolig ikke ulovlig

NTB Innenriks

Tirsdag ble det klart at Bodø kommune forlenger forskriften om karantene om folk som kommer sørfra, slik en rekke andre kommuner i Nord-Norge har gjort.

Kommunen velger dermed å trosse regjeringen og justisminister Monica Mæland (H), som gjentatte ganger har bedt kommunene slutte å lage egne regler som tiltak mot koronakrisen.

– For oss er det folks liv og helse som kommer først. Vi gjør ikke dette fordi vi er trassige nordlendinger, sa ordfører Ida Pinnerød (Ap) på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Har anledning

Og trolig har de anledning til å gjøre dette, mener Anne Kjersti Befring, som er ansvarlig for helserett ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet med helserett siden 1990.

– Kommunene har en vid myndighet i smittevernloven til å kunne begrense personers bevegelsesfrihet, noe som er godt begrunnet i lovens forarbeider. Grunnen til at man har denne bestemmelsen, er at det er ulik sårbarhet og spredning av smitte i kommunene. Nasjonale tiltak vil sjelden være tilstrekkelig i en pandemisituasjon, sier hun.

Hun går dermed i rette med jussprofessor Hans Petter Graver, som i helgen fastslo at den såkalte søringkarantenen er ulovlig.

– Graver er for unyansert og bastant. Det er vanskelig å uttale seg skråsikkert i en situasjon med så mye usikkerhet, sier Befring.

Medisinsk begrunnet

Befring påpeker videre at lovgiver har valgt å legge stor vekt på medisinske vurderinger, der kommuneoverlegenes vurderinger ofte er avgjørende.

– I Norge har man valgt et system som gir grunnlag for administrative vedtak og et medisinsk begrunnet lovverk. For at vi som er jurister, skal kunne vurdere om dette er forholdsmessig, må vi ha annen kompetanse enn den rent juridiske, sier hun.

– Dersom disse vedtakene er forholdsmessige, det vil si at nødvendige varer og tjenester slipper igjennom, kan vi ikke konkludere med at de er ulovlige, slår hun fast.

Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) og leder Jørn Eggum i Fellesforbundet mener på sin side at regjeringen straks må slå ned på slike tiltak, fordi arbeidere blir stengt ute fra sine kommuner.

– Men kommunene gir blaffen og lytter ikke, da må det kraftigere lut til, sier Lier-Hansen til VG.

160 år

Dagens ordninger med kommunal myndighet ble videreført fra sunnhetsloven til smittevernloven og er 160 år gamle. Ifølge Befring ble det kommunale ansvaret presisert etter at Kristiansand kommune ble nektet å stanse et dampskip som kom fra et kolerarammet Oslo. Den daværende innenriksministeren overstyrte kommunen for å unngå skader på næringslivet. Resultatet var en stor spredning av kolerasmitte i Kristiansand som spredte seg til andre deler av landet.

– Etter det fikk kommunene plikt til å beskytte befolkningen, sier Befring.

Hun mener at ettersom Oslo nå er episenteret for koronautbruddet i Norge, må folk som drar sørfra og nordover forholde seg på samme måte som skituristene som kom fra Italia og Østerrike.

– Dersom det hadde vært mulig å teste for smitten, kunne en slik regel være uforholdsmessig. Når denne muligheten er begrenset er det et argument for at personer bør holde seg hjemme i en periode, og for at kommunene har myndighet til å treffe slike vedtak, sier Befring.

(©NTB)