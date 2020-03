Forbrukertilsynet går til krig mot ulovlig korona-markedsføring

NTB Innenriks

Det er forbudt å hevde at produkter kan kurere eller beskytte forbrukere mot koronaviruset. Slik markedsføring er villedende og vil bli slått ned på av Forbrukertilsynet.

Forrige uke varslet tilsynet om at et norsk firma som selger helsekostprodukter, må betale overtredelsesgebyr. Forbrukertilsynet har også sett eksempler på at leverandører av varmepumper og ventilasjonsfilter hevder at disse skal kunne hjelpe mot viruset.

Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, sier de daglig får inn tips og klager på korona-relatert markedsføring.

– Vi vurderer disse fortløpende og slår ned på det som er i strid med markedsføringsloven. Vi håper næringsdrivende skjønner alvoret og ikke prøver å utnytte situasjonen som har oppstått, til å øke inntjeningen sin på ulovlig vis, sier Haugseth.

Forbrukertilsynet vil fortsette arbeidet med å gripe inn mot ulovlig markedsføring både fra norske og utenlandske aktører.

(©NTB)