Dropper overføring av Jensen-saken

NTB Innenriks

– Dette innebærer at publikum ikke gis tilgang til tinghuset for å følge de gjenværende prosedyrene fra tinghusets lokaler, skriver Borgarting lagmannsrett på sine nettsider.

Det er hensynet til smittevernet som gjør at publikum ikke lenger slipper til i tinghuset. Før rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen begynte ble det besluttet at publikum kun skulle få adgang gjennom at maks fem personer fikk videooverføring av rettssaken.

– I en samlet vurdering av hva som er nødvendige smitteverntiltak, i en alvorlig situasjon hvor tinghuset i utgangspunktet er stengt, så må dessverre hensynet til publikum i en enkelt sak komme i andre rekke, heter det fra Borgarting.

