Det opplyser kommunen i en pressemelding.

Avgjørelsen kommer etter at Norges Fotballforbund (NFF) mandag ba om at alle landets fotballbaner stenges av inntil de får svar fra Helsedirektoratet om fremtidige retningslinjer.

– På den måten vil Trondheim kommune bidra til at det skapes felles regler og forståelse for bruk av idrettsanlegg og fotballbaner, inntil et helsefaglig råd foreligger, skriver Trondheim kommune.

