Rekordmange besøkende på Ulriken

Det ble registrert 3.445 passerende ved trappestien Oppstemten til Ulriken lørdag. Nesten like mange besøkende ble registrert dagen før. Det er rekord for inneværende år, skriver Bergens Tidende.

Besøkstallene bekymrer Bergens byrådsleder Roger Valhammer (Ap).

– Vi har allerede innført én-metersregel i Bergen, og det er avgjørende at alle holder nødvendig avstand også når man er ute, sier Valhammer.

Byrådslederen sa til NRK før helgen at dersom mange mennesker samler seg innenfor et definert område utendørs, kan Bergen kommune sende SMS og be dem om å spre seg.

Han vurderer å innføre ytterligere tiltak mot trengsel i byen.

– Fram mot neste finværsdag vil vi vurdere hvordan vi bedre kan legge til rette for at folk får kommet seg ut, uten at for mange er på samme sted, legger han til.

Det er i gjennomsnitt registrert 883 passeringer opp Ulriken på helgedager så langt i år. Det var 1.747 passeringer i gjennomsnitt i 2019.

