Matproduksjonen går som normalt

NTB Innenriks

– Det er noe redusert kapasitet som følge av ansatte i karantene, og forsinkelser i varetransporten, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) på dagens pressekonferanse.

Statsråden oppfordrer bøndene til å så som normalt, tross frykten for manglende arbeidskraft under våronna. Hun viste til en planlagt forskriftsendring for å tillate utenlandske arbeidere å bli i Norge, om de har arbeidskontrakt.

– Vi har mange permitterte nå. Vi vil se om vi kan legge til rette for at de kan ta annet arbeid i permitteringsperioden. Vi ser også på om vi kan inkludere studenter og pensjonister i dette arbeidet, sier Bollestad.

(©NTB)