KrFs generalsekretær koronasmittet

– Jeg begynte å kjenne symptomer 17. mars og skjønte at noe var på ferde, sier Nilsen til Dagen.

Nilsen skriver i et Facebook-innlegg at han har jobbet hjemmefra etter at han hadde vært i nærheten av en som har fått påvist smitte.

Ifølge TV 2 var han en av dem som deltok på Civita-møtet 10. mars, der flere deltakere i etterkant er meldt smittet, blant andre stortingsrepresentantene Åshild Bruun-Gundersen og Roy Steffensen fra Frp.

– Jeg har ikke vært alvorlig syk, og formen er nå stigende, skriver Nilsen på Facebook.

